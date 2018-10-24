/ Женщину без признаков жизни обнаружили миасские спасатели

В квартире нашли упаковку сильнодействующих транквилизаторов.

Вызов с улицы Макеева поступил спасателям в понедельник, 22 октября, в дневное время. Звонили родственники 35-летней женщины, которые не могли попасть к ней в квартиру. По предварительным данным, жительница Миасса связалась с родными, а после закрыла дверь изнутри.

По прибытии на место спасатели в присутствии сотрудников полиции вскрыли входную дверь при помощи шанцевого инструмента. Женщину нашли в своей постели в бессознательном состоянии. — рассказал специалист по связям со СМИ Миасского отряда областной поисково-спасательной службы Дмитрий Головин.

После этого сотрудники службы спасения вызвали скорую помощь.

Отметим, в квартире жительницы Миасса была найдена упаковка сильнодействующих транквилизаторов. Передозировка обнаруженного спасателями препарата может быть смертельной для человека. Помимо того, родственники пострадавшей утверждают, что иногда у нее были мысли об уходе из жизни.