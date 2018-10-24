Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.31 0 74.86 -0.51
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+6 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Женщину без признаков жизни обнаружили миасские спасатели

Женщину без признаков жизни обнаружили миасские спасатели

В квартире нашли упаковку сильнодействующих транквилизаторов.
сегодня в 14:54
  |  Происшествия

Вызов с улицы Макеева поступил спасателям в понедельник, 22 октября, в дневное время. Звонили родственники 35-летней женщины, которые не могли попасть к ней в квартиру. По предварительным данным, жительница Миасса связалась с родными, а после закрыла дверь изнутри.

По прибытии на место спасатели в присутствии сотрудников полиции вскрыли входную дверь при помощи шанцевого инструмента. Женщину нашли в своей постели в бессознательном состоянии. — рассказал специалист по связям со СМИ Миасского отряда областной поисково-спасательной службы Дмитрий Головин.

После этого сотрудники службы спасения вызвали скорую помощь.

Отметим, в квартире жительницы Миасса была найдена упаковка сильнодействующих транквилизаторов. Передозировка обнаруженного спасателями препарата может быть смертельной для человека. Помимо того, родственники пострадавшей утверждают, что иногда у нее были мысли об уходе из жизни.

Происшествия
Четырех детей из городского водоема вызволили спасатели
22.10.2018
Четырех детей из городского водоема вызволили спасатели
Общество
Об усилении ветра предупредили челябинские спасатели
16.10.2018
Об усилении ветра предупредили челябинские спасатели
Общество
Распространение хлора остановили спасатели в Магнитогорске. Видео
  
04.10.2018
Распространение хлора остановили спасатели в Магнитогорске. Видео
Спорт
Челябинка стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту
27.09.2018
Челябинка стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Пьяный водитель протаранил остановку в Троицке
  
сегодня в 15:44
Пьяный водитель протаранил остановку в Троицке
Общество
Южноуральские сантехники восстановили водопровод в доме погорельцев
сегодня в 15:36
Южноуральские сантехники восстановили водопровод в доме погорельцев
Происшествия
Южноуралец на легковушке пострадал в аварии с «КамАЗом»
  
сегодня в 15:32
Южноуралец на легковушке пострадал в аварии с «КамАЗом»
Происшествия
Женщину без признаков жизни обнаружили миасские спасатели
сегодня в 14:54
Женщину без признаков жизни обнаружили миасские спасатели
Общество
Министр экологии пробудет в больнице до конца недели
сегодня в 14:48
Министр экологии пробудет в больнице до конца недели
Происшествия
Ритуальный салон в Кыштыме загорелся уже во второй раз за месяц
сегодня в 13:45
Ритуальный салон в Кыштыме загорелся уже во второй раз за месяц
Общество
Цех, заложенный премьером Медведевым, открывается в Челябинске
сегодня в 12:25
Цех, заложенный премьером Медведевым, открывается в Челябинске
Происшествия
Пенсионерка получила травмы при остановке маршрутки в Златоусте
сегодня в 12:20
Пенсионерка получила травмы при остановке маршрутки в Златоусте
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6