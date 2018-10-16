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/ Об усилении ветра предупредили челябинские спасатели

Об усилении ветра предупредили челябинские спасатели

Завтра ветер усилится до 20 м/с.
сегодня в 15:31
  |  Общество

Завтра, 17 октября, на территории Челябинской области ожидается усиление ветра до 20 м/с, сообщает МЧС со ссылкой на челябинский гидрометцентр. Помимо того, ведомство предупреждает и о возможном повреждении электроснабжения и возникновения ЧС.

По данным Челябинского ЦГМС, днем 17 октября на территории Челябинской области ожидается усиление ветра до 20 м/с. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. — говорится в сообщении Челябинского МЧС.

МЧС рекомендует органам исполнительной власти и местного самоуправления в случаях ухудшения обстановки перейти в режим повышенной готовности и организовать дополнительные меры по защите населения.

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