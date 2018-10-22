/ Четырех детей из городского водоема вызволили спасатели

Подростки стояли в нескольких десятках метрах от берега и не могли выбраться самостоятельно.

Четверо подростков из Кусы решили прогуляться по мелководью в городском пруду. Однако вернуться обратно не смогли. Дети находились примерно в двадцати пяти метрах от берега, где их заметила неравнодушная женщина. Она же вызвала на место ЧП спасателей.

К месту вызова приехал дежурный караул № 3, который и эвакуировал детей на берег. Уже на берегу их ждали медики и сотрудники полиции. Детей было четверо — три мальчика и девочка. Они были напуганы и замерзли. Скорая помощь доставила детей в Кусинскую ЦРБ, где их осмотрели специалисты. Сотрудники полиции в это время нашли их родителей. — рассказали сайту «Первый областной» в СПЧ № 44.

Отметим, происшествие произошло еще в среду, 17 октября, в районе 17:30. К счастью, никто из детей не пострадал.