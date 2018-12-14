/ Спецавтомобили и новое оборудование получат южноуральские спасатели

7,5 миллионов рублей на оснащение направил Борис Дубровский.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил 7,5 миллионов рублей на оснащение поисково-спасательной службы современным оборудованием. Закупленная техника поступит южноуральским спасателем уже завтра, 15 декабря.

Всего на средства из областного бюджета приобрели: два аварийно-спасательных автомобиля, пневматический аварийно-спасательный инструмент, 7 мобильных электростанций, 4 дыхательных аппарата с длительным защитным действием, 1 газоанализатор. Кроме того, было закуплено 40 комплектов оборудования для альпинизма, 12 костюмов химзащиты, 10 гидрокостюмов, 3 бензореза, современные спутниковые навигаторы и 6 саней для снегохода.

Наша область имеет протяженные границы и развитую дорожную сеть. На территории региона различный рельеф — есть горная местность и равнины. И это вносит особенности в работу южноуральских спасателей. Для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации специалисты поисково-спасательной службы должны быть оснащены современной спецтехникой. Важно, чтобы южноуральцы осознавали, что в любой части наше области им будет оказана своевременная и квалифицированная помощь. — подчеркнул Борис Дубровский.

Вручит новое оборудование спасателям министр общественной безопасности Олег Климов. Кроме того, на территории поисково-спасательной службы в этот день пройдут показательные выступления с использованием нового инвентаря.