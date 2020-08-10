Женщина выжила, попав под пассажирский поезд в Челябинской области

Пострадавшая шла через железнодорожные пути на «красный».

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На станции Аргаяш в Челябинской области 37-летняя женщина попала под пассажирский поезд. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Инцидент произошел в воскресенье, 9 августа, вечером.

Как сообщают в транспортной полиции, пострадала местная жительница. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходила ж/д пути на запрещающий сигнал. Машинист поезда «Пенза — Нижневартовск» заметил ее, подал сигнал и экстренно остановил состав, но травм избежать не удалось.

«Стоянка поезда составила 11 минут. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, переходить железнодорожные пути следует только в установленных местах, на разрешающий сигнал светофора. Убедитесь, что транспорт не движется на вас, и лишь после этого идите.