22 человека с начала года погибли под поездами на железной дороге Южного Урала

В 16 случаях причиной смерти стало несоблюдение техники безопасности и переход в неположенном месте.

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22 человека скончались на железных дорогах Челябинской области от наезда подвижного состава за 7 месяцев 2020 года. Всего за этот период травмы получили 34 человека. При этом данные цифры ниже, чем показатели прошлого года, когда было зафиксировано 42 несчастных случая с 31 смертельным исходом.



Основные причины происшествий — несоблюдение техники безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом, сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД. В Челябинской области из-за этого пострадало 16 человек. Для сравнения, в прошлом году эта цифра остановилась на отметки в 20.

«В Оренбургской области пострадали 9 человек, за аналогичный период 2019 года — 8. В Курганской области количество случаев травматизма граждан осталось на уровне прошлого года и составило 8 человек. В Северо-Казахстанской области Республики Казахстан количество травмированных уменьшилось до 1, за аналогичный период прошлого года — 6. Особую тревогу вызывает травмирование несовершеннолетних на объектах инфраструктуры. С начала года на полигоне дороги от наезда подвижного состава и поражения электротоком были травмированы 5 несовершеннолетних»,— подчеркнули в пресс-службе ЮУЖД.

Представители организации отметили, что железная дорога является объектом повышенной опасности, а значит необходимо строго соблюдать все правила. Это переход пути только в установленных и оборудованных для этого местах, которые обозначены соответствующими знаками. Перед переходом необходимо убедится в отсутствии приближающегося поезда.