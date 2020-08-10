В Челябинске состоялся винтажный велопробег

Участники привлекли внимание к вопросу «двухколёсной инфраструктуры».

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Велопрогулка в стиле винтаж прошла в Челябинске. Энтузиасты вышли в центр города в платьях и клечатых костюмах, чтобы прокатиться на велосипедах-тандемах. Некоторые готовились к событию, тщательно подбирая аксессуары и одежду. Как рассказала участница прогулки Анастасия Сорокина, чтобы выглядеть как человек из прошлого достаточно приложить минимум усилий.



«Есть много вариантов, где взять необычную одежду. Очень много можно найти просто в секонд-хенд. Можно найти где-то у родителей, бабушек, в сундуках. Можно сшить. Я по образованию модельер-конструктор, поэтому я, в том числе, шью себе сама одежду. Например, эту юбку я сегодня сшила себе буквально за утро, потому что очень хотелось новую юбку»,— рассказала велосипедистка Анастасия Сорокина.

Энтузиасты собрались возле памятника Курчатову. Далее их маршрут прошёл по проспекту Ленина до краеведческого музея. Сами велосипедисты говорят, что такая прогулка даёт прилив сил на весь день.

«Этот транспорт как появился в своё время, так и до сих пор остаётся актуальным, даже в наше время, с учётом всех изменений, даже в большом городе по-прежнему остаётся актуальным»,— подчеркнул куратор клуба винтажных велосипедистов Сергей Григорьев.

Клуб винтажных велосипедистов является частью клуба исторических танцев. Присоединиться к подобным велопрогулкам могут все желающие. Для этого нужно следить за новостями в группе во «Вконтакте».

«Когда мы, 5 лет назад, захотели сделать первую велопрогулку, мы столкнулись с очень большим количеством сложностей. Нужно было найти подходящие костюмы, нужно было найти подходящие велосипеды. Постепенно, постепенно, спустя 5 лет мы достигли вот такого уровня, когда уже у нас есть тандемы, когда у нас уже есть настоящие ретро велосипеды 50-х, 40-х годов»,— отметил руководитель клуба исторических танцев «Гаттака» Дмитрий Хань.

Подобной прогулкой велосипедисты хотят привлечь внимание к проблеме «двухколёсной инфраструктуры» в Челябинске, а именно к недостаточному количеству велодорожек и парковок. Отмети, городские власти уже взялись за решение. В этом году в Челябинске появятся около 50 велопарковок. А в скором времени северо-запад соединят велопешеходным мостом с городским бором.