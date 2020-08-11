Пьяный пассажир поезда угрожал людям и ранил полицейского на станции в Челябинской области

Ранее судимый 42-летний злоумышленник задержан и находится в медучреждении.

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Агрессивного пассажира из Омска задержали полицейские на станции Кропачево в Челябинской области. Перед этим мужчина нагрубил соседям по вагону, размахивал ножом, пытался сбежать и ранил правоохранителя. Инцидент произошел в понедельник, 10 августа, днем.

Как рассказали в транспортной полиции, на нецензурную брань со стороны 42-летнего пассажира пожаловались соседи по вагону, тогда начальник поезда принял решение отказать ему в проезде. Прибыли полицейские, чтобы доставить его в отдел, однако мужчина сопротивлялся и сбегал.

«На данный момент гражданин находится в медицинском учреждении с предварительным диагнозом „алкогольный делирий“. Составлен протокол об административном правонарушении ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

По факту нападения на полицейского уголовное дело расследуют в Уральском СУ на транспорте. Житель Омска подозревается в применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти (ч.2 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, при снятии с поезда пассажир, находясь в вагоне, следующем из Самары во Владивосток, достал нож из сумки. Затем мужчина угрожал оружием окружающим его пассажирам и правоохранителям, после чего забежал в электричку «Златоуст — Кропачово», которая стояла на станции, где его и задержали.

«В момент задержания злоумышленник нанес старшему участковому уполномоченному полиции удар ножом в область правой руки, причинив ему телесные повреждения», — пояснили в пресс-службе Уральского СУТ СК России.

Степень тяжести вреда, нанесенного здоровью полицейского, установят после судебно-медицинской экспертизы. Также проводят другие следственные действия, устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.