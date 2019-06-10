/ Женщина сорвалась с подъемника на курорте под Магнитогорском

У пострадавшей сложный перелом позвоночника.

На курорте «Абзаково» отдыхающая сорвалась с подъемника. Инцидент произошел в субботу, 8 июня, под Магнитогорском. Как рассказала женщина, она приехала в горы на выходные, взяла с собой детей. Семья решила прокатиться на подъемнике, и уже на обратном пути младший ребенок начал соскальзывать. Пытаясь его удержать, под весом ребенка, с сиденья съехала и мама.

По технике безопасности на подъемнике людей должно было быть двое, но был один. Он крикнул мне: «Бросьте ребенка вниз». Сын упал на специальную сетку, а я повисла. Руками за поручень уцепилась. Потом очевидцы взяли где-то одеяло, растянули. Держали его, скорее всего, плохо, да и народу было не так-то много, плюс вес у меня немаленький, еще рюкзак был за спиной. Получилось, что упала на ноги. — рассказала сайту «Первый областной» пострадавшая Ольга А.

Женщину с места госпитализировали в ближайшую больницу, она расположена в Белорецке. Там врачи сообщили пострадавшей, что в результате неудачного прыжка она получила перелом позвоночника. Сама Ольга из Магнитогорска, но транспортировать ее туда не разрешили из-за возможных осложнений.

Перелом оскольчатый, осколки могут повредить спинной мозг, я бы просто потеряла ноги. Прогнозов никаких нет, все покажет операция, как я буду после нее восстанавливаться. — пояснила сайту «Первый областной» Ольга А.

Момент падения женщины попал на видео.

Отметим, что в «Абзаково» начали свою проверку инцидента.

Инцидент имел место. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, детали, организована служебная проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ММК.

Добавим, что сейчас за женщиной ухаживает муж, ему пришлось взять отпуск без содержания. У семьи свой бизнес, но сейчас он закрыт, потому что ни муж, ни жена не могут работать.