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/ В Магнитогорске дети сбегают из одного из интернатов города

В Магнитогорске дети сбегают из одного из интернатов города

Ситуацию на личный контроль взял Алексей Текслер.
сегодня в 17:02
  |  Общество

В Магнитогорске дети убегают из одного из городских интернатов. По состоянию на конец мая из МОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей „Семья“» сбежали 34 человека, рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ведомства.

Сейчас учреждением заинтересовалась прокуратура Магнитогорска, которая установила, что администрация не предприняла никаких мер для профилактики самовольных уходов.

При этом должностные лица МОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья» города Магнитогорска каких-либо действий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетних не предпринимали, в отдел полиции не сообщали. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В настоящий момент прокурором Правобережного района внесено представление главе Магнитогорска об устранении нарушений. Меж тем на ситуацию отреагировал глава Челябинской области Алексей Текслер, который взял данный случай на собственный контроль.

Алексей Текслер был проинформирован о случившемся. Он созвонился с руководителем Следственного Управления по Челябинской области СК РФ Денисом Чернятьевым. Они договорились о том, что следственным органам будет оказана помощь в установлении обстоятельств произошедшего. Глава региона поручил провести служебную проверку в учреждении, по её результатам будут приняты меры. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Меж тем в прокуратуре напомнили, что каждый случай самовольного ухода детей повышает уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними.

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