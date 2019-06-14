/ В Магнитогорске оцепили жилой квартал

Сотрудники силовых структур перекрыли движение в одном из районов города.

В Магнитогорске сегодня, 14 июня, оцепили целый квартал в районе улиц Правды и Индустриальной. По сообщениям местных жителей, там перекрыто движение, а рядом работают сотрудники силовых структур.

Оцепили всю территорию на пересечении Правды и Индустриальной. Происшествие в техникуме. — написал подписчик сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, поводов для беспокойства у жителей нет. По словам представителя ведомства, сейчас там проходит тренировка.

Там проводится плановая совместная тренировка силовых структур и администрации города. Она плановая, подобные тренировки проводятся регулярно. Поводов для беспокойства у жителей нет. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.