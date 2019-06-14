/ Валерия и «Би-2» дадут бесплатные концерты в Челябинской области

Артисты выступят на масштабном праздновании юбилея Магнитогорска.

В администрации Магнитогорска рассказали, как будет проходит празднование 90 юбилея города. В этом году оно растянется на 3 недели, с 28 июня по 19 июля, и начнется с трехдневного марафона, посвященного Дню города.

28 июня с 20:00 до 22:30 на Центральном стадионе пройдет представление «Наш город — наше будущее», где задействованы более трех тысяч участников. Постановка включит в себя 11 картин, которые сняты по особому сценарию специально приглашенным режиссером из Санкт-Петербурга, главная линия сюжета — становление города со времен его основания до наших дней.

Здесь задействованы все силы города: спортивные и образовательные школы, школы дополнительного образования, учреждения культуры, а также студенты колледжей и МГТУ им. Г. И. Носова. Помимо этого участие в представлении примут приглашенные артисты. — рассказал сайту «Первый областной» директор Магнитогорского концертного объединения Роман Синицких.

29 июня состоится ряд мероприятий, среди которых открытие конного парка «Клевер», дефиле военных оркестров, торжественное мероприятие, посвященное 40-летию монумента «Тыл — Фронту», а также большой музыкальный фестиваль гостями которого станут Наталья Варлей, Игорь Корнелюк, Лев Лещенко, «Белорусские Песняры». Кроме того, в этот день выступят Валерия и группа «Би-2».

30 июня с 12:00 до 14:00 на второй сцене пройдет зарядка с известными спортсменами, в числе которых: Наталья Дроздова — заслуженный мастер спорта России по дзюдо; Сергей Игуменов — мастер спорта России международного класса по академической гребле; Екатерина Курочкина — мастер спорта России по гребному спорту; Юлия Алейникова — мастер спорта России международного класса по легкой атлетике; Наталья Тихонова — мастер спорта России международного класса по легкой атлетике.

С 14:00 до 16:00 на второй сценической площадке состоится закрытие трехдневного марафона программой «Калейдоскоп улыбок», где выступят детские танцевальные коллективы.

Мы хотим, чтобы в праздновании приняли участие все жители города. Поэтому мы подготовили масштабную программу в рамках проекта «Летние парки Магнитки», где ждем всех желающих. — рассказал заместитель главы Магнитогорска Илья Рассоха.

Отметим, что в честь юбилея Магнитогорска 12 июня начались съемки фильма. Жители города смогут увидеть его после празднования Дня металлурга.