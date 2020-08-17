Женщина разбилась на свадьбе на горнолыжном курорте в Челябинской области

По факту смерти проводится проверка.

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В минувшую субботу радостное событие создания новой семьи в Челябинской области омрачилось трагедией. Во время празднования свадьбы разбилась гостья. Подробнее об происшествии сайту «Первый областной» сообщил руководитель следственного отдела по Миассу Следственного комитета России Анатолий Селиверстов.

«Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 16 августа, на территории одного из ресторанов на горнолыжном курорте „Солнечная долина“. 47-летняя женщина неосторожно села на перила и упала с высоты четырёх метров. В результате она получила перелом шейных позвонков. Смерть наступила на месте ЧП»,— прокомментировали в ведомстве.

По словам Анатолия Селиверстова, сведений о том, что данная смерть носит криминальный характер, пока нет. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.