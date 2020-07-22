Разбил витрину молотком: за ограбление ювелирного магазина задержали жителя Миасса

Злоумышленник вынес из отдела торгового центра золотые украшения на сумму 100 тысяч рублей.

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В Златоусте ограбили ювелирный отдел, расположенный в торговом центре. В полицию сообщили, что неизвестный разбил витрину молотком и вынес лоток с золотыми украшениями, после чего сбежал. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Подозреваемого установили с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Миасса. Неработающий южноуралец похищенные украшения сдал в ломбард своего города, а деньги потратил.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж). Максимальная санкция указанной части статьи — лишение свободы сроком до четырех лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.