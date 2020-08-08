Разбил стекло и уехал: подозреваемого в угоне авто задержали в Челябинской области

Мужчине грозит до семи лет тюремного заключения.

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В Южноуральске Челябинской области мужчина решил ночью прокатиться на автомобиле. А так как своего у него не было, то он решил угнать чужой. Тем более автомобиль стоял без сигнализации. Утром с заявлением об угоне в полицию пришла местная жительница.

Девушка сообщила, что свой автомобиль ВАЗ-21099 оставила на ночь во дворе многоквартирного дома. Но машина была без сигнализации. И утром своего авто она не обнаружила. Зато его обнаружили местные жители села Половинка, и сообщили об этом в Отдел полиции «Увельский».

Угонщиком оказался 29-летний безработный ранее судимый житель Аргаяша 1991 года рождения. Он рассказал, что решил покататься на автомобиле, и, увидев машину без сигнализации, разбил окно и уехал.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации „неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до семи лет»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.