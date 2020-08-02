Молодая мать разбилась, выпав из окна, в Магнитогорске

Несчастный случай произошёл около семи утра 2 августа.

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Трагедия произошла сегодня утром в Магнитогорске Челябинской области. Молодая мать выпала из окна и разбилась насмерть. Об этом сообщает издание Верстов.Инфо.

Инцидент произошёл около семи утра по улице Зелёный лог, 15. Как сообщил один из очевидцев, выйдя на балкон, он увидел, что женщина висит на карнизе кухонного окна на 8 этаже и просит человека по имени Ваня не отпускать её. То же самое говорил и парень, стоящий прямо под окнами на улице.

«Видимо, Ваня не смог её удержать, и она упала. Я сразу вызвал скорую»,— сообщил очевидец.

Прибывшая скорая помощь не смогла помочь женщине: в момент прибытия медиков она уже скончалась. Как сообщают в социальных сетях, у 22-летней женщины осталось двое детей.

По факту смерти Следственный комитет проводит проверку.