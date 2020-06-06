Женщина пострадала в ДТП с маршруткой в Челябинске

Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

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Сегодня днём, 6 июня, в Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской маршрутка протаранила легковой автомобиль. Есть пострадавшие. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Столкновение произошло около 11:40 около дома № 167 на проспекте Победы на регулируемом перекрёстке. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель маршрутного такси.

«Участниками аварии стали „Тойота Королла“ под управлением мужчины 1990 года рождения и „Форд Транзит“ под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате аварии одна пассажирка была доставлена в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Её состояние пока уточняется»,— рассказали в ведомстве.

По словам очевидцев, на место приезжало две машины скорой помощи.

Сейчас в причинах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии выясняются. Проводится административное расследование.