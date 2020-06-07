Мотоциклист столкнулся с легковушкой в Челябинской области

В результате ДТП есть пострадавшие.

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В минувшую субботу в Златоусте Челябинской области произошло ДТП с мотоциклом. Есть пострадавшие. На месте работала корреспондент медиахолдинга ОТВ.

«Авария произошла около 19:10 по адресу: улица Таганайская, 10. Столкнулись мотоцикл „Хонда“ и автомобиль „Форд“. Обстоятельства ДТП на данный момент выясняются»,— сообщил корреспонденту ОТВ инспектор Отдела ГИБДД ОМВД России по Златоусту Сергей Васильев.

В результате столкновения мотоциклист был госпитализирован в городскую больницу Златоуста в тяжёлом состоянии. За его жизнь борются медики.

Напомним, 6 июня в Челябинске столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате аварии пострадала одна из пассажирок. Подробнее об инциденте можно узнать здесь.