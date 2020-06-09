Не рассчитал: грузовик с поднятым кузовом врезался в мост на трассе в Челябинской области

Авария произошла в Чебаркульском районе.

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В Челябинской области на участке трассы М-5 в Чебаркульском районе, во вторник, 9 июня, произошло ДТП с участием грузовика. Ехавший с поднятым кузовом большегруз «МАН» врезался в мост. От удара водитель грузового автомобиля вылетел через переднее стекло, рассказали «Первому областному» в региональном правлении ГИБДД.



«Около 12:30 часов водитель грузового автомобиля МАН, по предварительной информации, двигаясь с поднятым кузовом, совершил наезд на верхнюю опору автомобильного моста. После удара водитель, мужчина 1976 года рождения, выпал из кабины через лобовое стекло. Водителю была оказана разовая медицинская помощь»,— сообщили «Первому областному» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что пострадавший в аварии 44-летний водитель — житель республики Армения, который проживает в Челябинске. На Южном Урале он работает водителем.

Отметим, что это не первая авария с пострадавшими в Челябинской области. Так, в столице региона вечером 8 июня водитель на «Десятке» сбил 10-летнюю велосипедистку. Девочка получила травмы, но ей назначили амбулаторное лечение. Она находилась на улице одна без взрослых. Помимо этого, на Свердловском тракте в ДТП с мотоциклом «Ямаха» и внедорожником «Тойота Лэнд Крузер» пострадала 22-летняя девушка. Её госпитализировали в больницу.