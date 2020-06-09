Актёр Михаил Ефремов может получить 12 лет колонии за смертельное ДТП в Москве

«Джип» артиста на полной скорости врезался в машину доставки.

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Резонансное ДТП с участием известного актёра Михаила Ефремова произошло в понедельник, 8 июня, вечером в Москве. Автомобиль «Джип Гранд Чироки», которым управлял артист пересёк двойную сплошную и «лоб в лоб» врезался в курьерскую машину, за рулём которого находился 58-летний мужчина.



Само ДТП случилось на Смоленской площади в Москве и попало на камеры видеонаблюдения, также его засняли свидетели произошедшего. На кадрах записи отчётливо видно, как «Джип» с Ефремовым за рулём пересекает двойную сплошную и влетает прямо в другой автомобиль.

За рулём пострадавшей машины находился 58-летний Сергей Захаров из Рязани. В Москве он работал курьером, а в момент аварии он развозил товар. После столкновения мужчину зажало в салоне автомобиля. Его доставили в реанимацию, но спасти жизнь мужчины медикам не удалось. Утром во вторник, 9 июня, Сергей Захаров скончался. Мужчина умер из-за внутреннего кровотечения, которое образовалось поскольку сломанные ребра пробили легкие.







Изначально по сообщениям СМИ Михаил Ефремов ехал не один. Журналисты писали, что вместе с ним в машине находились актёр Иван Стебунов и супруга. Однако сам артист это отрицает. Его слова подтверждает и полиция. Правоохранители установили, что в момент ДТП Михаил Ефремов был в машине один.

По сообщению ТАСС, Михаил Ефремов был отпущен полицией под подписку о невыезде. Это случилось до того, как стало известно о смерти Сергея Захарова. Кроме того, Baza пишет, что в крови актёра была обнаружена большая доза алкоголя.

«При продувке Михаила Ефремова экспертиза обнаружили 1,05 мг/л алкоголя — это 2.1 промилле. Это относится к тяжёлой степени опьянения»,— пишет телеграм-канал Baza.

Отметим, что в отношении артиста завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Затем его переквалифицировали на более тяжкую часть. По ней артист может получить срок до 12 лет лишения свободы.