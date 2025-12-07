Женщина пострадала из-за скатившихся телег в торговом центре Челябинска

Полиция начала проверку

В Челябинске в магазине «Лента», расположенном в ТРК «Алмаз», женщина получила травмы из-за скатившихся на нее с траволатора пустых продуктовых телег, передает издание РИА Новости.

Сотрудник «Ленты» по неизвестным причинам начал спускать по траволатору пустые тележки. Они скатились вниз, сбили спускавшуюся по тому же траволатору женщину и разбили стеклянные двери.

В «Ленте» изданию сообщили, что мужчина, грубо нарушивший технику безопасности, — сотрудник клининговой компании, которая обслуживает торговую сеть. Магазин оказывает пострадавшей всю необходимую помощь. Сейчас женщина определяется со своими требованиями к клининговой компании.

В городской полиции проводят проверку.