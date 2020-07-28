Женщина попала под колеса иномарки на «зебре» в центре Челябинска

На месте работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

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В Челябинске пешеход получила травмы, попав под колеса иномарки в центре города. ДТП произошло во вторник, 28 июля, утром. По словам очевидцев, женщине потребовалась помощь врачей, на месте происшествия работали сотрудники «скорой», а также автомобиль реанимации.

«В 9:50 у дома 95 по улице Труда 60-летний водитель за рулем „Дэу Нексия“ совершил наезд на пешехода, 47-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», — прокомментировали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация о травмах и состоянии пострадавшей уточняется.