«Лексус» насмерть сбил пешехода в Челябинске

Человек переходил дорогу в неположенном месте.

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Сегодня, 27 июля, на улице Университетская Набережная в Челябинске произошло ДТП. В самый час-пик — в 8:50 утра 31-летний водитель автомобиля «Лексус» спешил по своим делам. Также спешил по своим делам еще один мужчина, являвшийся пешеходом. Только вот перейти дорогу он решил в небезопасном месте — там не было ни светофора, ни пешеходного перехода.

«Водитель автомобиля „Лексус“ совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть вне установленном для перехода месте слева направо по ходу движения автомобиля, с последующим наездом на препятствие (бордюрный камень), не повредив его», — сообщили в ГИБДД России по городу Челябинску.

Отмечается, что мужчина, чью личность не удалось установить, скончался на месте происшествия от полученных травм.