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В Челябинске 13-летняя девочка попала под колеса иномарки на «зебре». ДТП произошло напротив дома 151 по улице Братьев Кашириных в четверг, 23 июля, вечером.
«Тридцатитрехлетний водитель, управляя автомобилем „Фольксваген“, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.
В результате ДТП девочку госпитализировали с травмами. На прогулке она была без взрослых.