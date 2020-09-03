Сбивший на «зебре» школьницу южноуралец утверждает, что выпил после ДТП

Мужчина уверен, что девочка упала от испуга, а машина ее не коснулась.

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Стали известны подробности утреннего ДТП, произошедшего на пешеходном переходе возле школы в Златоусте. Водителя доставили в отдел полиции, где предложили пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Мужчина рассказал о том, как девочка попала под колеса его авто.

«Передо мной стояла машина на переходе у школы, я сзади встал, машина впереди тронулась, я тоже, и вдруг девчушка перепрыгнула. Все, смотрю, на асфальт упала, вскочила и убежала», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ автомобилист.

Мужчина утверждает, что сел за руль трезвым. По его словам, он выпил уже после происшествия, якобы из-за испытанного стресса. Южноуралец также сообщил, что девочка упала, испугавшись, а причинить вред он ей не мог, так как даже не почувствовал удара.

«Она мелькнула, может задел, может, испугалась. Страшного ничего не случилось, она к машине даже не прикоснулась, а я с места только трогался, там скорость 20 километров в час. Она от испуга упала», — поделился подробностями ДТП водитель.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждены административные дела о наезде на пешехода и оставлении места ДТП. Также он понесет ответственность за употребление алкоголя после происшествия.

Напомним, ДТП произошло утром 2 сентября на «зебре» рядом со школой в Златоусте. Несовершеннолетняя девочка-пешеход шла через дорогу, когда ее сбил отечественный автомобиль. Водитель с места скрылся, а машину поставил в гараж на садовом участке. В СНТ его задержали и доставили в полицию.

Добавим, что пострадавшая получила ушибы ноги и лица. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.