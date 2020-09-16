Груда металла и три жертвы — итог аварии на трассе в Челябинской области

Авария произошла 15 сентября в вечернее время.

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На 60 километре трассы Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым произошло ДТП. 24-летний водитель на «Ладе Приоре» на скользкой дороге из-за дождя не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина опрокинулась.

«В результате ДТП пассажир мужчина 1996 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и пассажир 2003 года рождения, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Автомобиль превратился в груду металла, на фотографиях с места событий невозможно определить даже марку машины. Подробности произошедшего устанавливаются.