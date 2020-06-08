Женщина погибла при ночном пожаре в Сатке

Ее супруга доставили в больницу с ожогами.

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Трагедия произошла в ночь на 8 июня в одном из домов на территории Новой пристани в Сатке. Вспыхнул большой дом, надворные постройки. По словам очевидцев, погиб весь скот. В момент пожара, женщина была в бане, спасти ее не удалось. Ее супруг вышел, однако серьезно пострадал.

«Мужчина 1956 года рождения получил ожоги верхних дыхательных путей и термические ожоги. На месте ЧП обнаружили тело, предположительно, женщины. В настоящее время ее личность и причины смерти устанавливаются», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального МЧС.

Полностью ликвидировать огонь удалось лишь через несколько часов. На месте работали 12 человек и четыре единицы техники. Предварительная причина возгорания — неправильное устройство или неисправность печей.