В Златоусте пожар стал причиной выгорания квартиры

Инцидент произошёл вечером 2 июня.

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В Златоусте пожар привёл к выгоранию квартиры в двухэтажном жилом доме № 19 по улице 40 лет Победы. Инцидент произошёл во вторник, 2 июня. Отметим, что дом, в котором случилось возгорание, местные жители называют «бараком». По их словам, здание давно находится в разрухе и является непригодным для проживания.



«Вот этот барак, он давно уже в разрухе, ветхоаварийный, и, честно говоря, на этой площадке собираются люди те, которые выпивают, курят и всё. Тут многодетные матери живут в каждой комнате. Почему у нас администрация на это никак не смотрит, а тут ждут, когда суды пройдут, когда жильё признают ветхоаварийным?»,— высказалась жительница Златоуста.

Напомним, в понедельник, 1 июня, в также Златоусте выгорел частный дом. Во время пожара в нём осталась внучка хозяйки здания. Она смогла самостоятельно покинуть горящий дом, когда почувствовала признаки пожара.