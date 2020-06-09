В Челябинске несколько поселков чуть не пострадали из-за загоревшегося тополиного пуха

Предположительно виновником возгорания стал человек.

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В Челябинске вчера, 8 июня 2020 года вечером, сразу несколько населенных пунктов оказались под ударом разгоревшегося пожара. Вспыхнувшие тополиный пух и сухая трава быстро разгорелись и пламя разбушевалось вдоль берега озера Смолино. Поселок Сухомесово, а также поселок Береговой оказались слишком близко к пожару.

Когда к месту возгорания прибыли сотрудники МЧС, пожар уже распространился по берегу. Жилые дома находились близко к месту, где бушевало пламя.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников Челябинского пожарно-спасательного гарнизона удалось не допустить переход огня на населенные пункты. Пострадавших нет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Челябинской области.

С пожаром боролись 32 бойца, использовалось 10 машин. По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор. Отделу дознания предстоит установить все обстоятельства происшедшего.