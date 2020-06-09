278 зарядов салюта и 2 сгоревшие бани: на Увильдах празднование детского дня рождения закончилось пожаром

Во всех обстоятельствах трагедии разбираются специалисты.

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Серьёзный пожар произошёл в ночь на вторник, 9 июня, на Увильдах. В дачном посёлке в СНТ «Ветеран-1» загорелось два дома и две бани. Как утверждают очевидцы, причиной инцидента стала компания людей, которая праздновала день рождения на одном из участков. По словам свидетелей происшествия они запустили салюты, после которых и началось возгорание.



«Сегодня ночью какая-то компания на Увильдах отмечала 15-летие детей. Запустили салют — 278 зарядов. В итоге — сгорело четыре дома, две бани. Пострадал новый пирс и яхта. Салютующие даже не вызвали пожарных и смотались. Хозяева ли они дома, или арендовали его, неизвестно»,— написал в социальной сети один из очевидцев пожара.

Информацию о возгорании подтвердили и в региональном управлении МЧС. По словам представителя ведомства, пострадали два дома и две бани, также частично повреждено строение на ещё одном участке. Пожарных на место инцидента вызвал один из соседей

«Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, на территории одного из участков отдыхала компания разновозростная, всё было тихо и культурно, но в какой-то момент произошёл пожар, возгорание которого перекинулось на жилой дом. Всё было рядышком, и когда очевидец — сосед — увидел возгорание он позвонил в пожарную охрану. По предварительным данным, в этот момент на участке где произошло возгорание людей не было. Удалось не допустить распространение огня на соседние домовладения, только частично пострадала третья баня на ещё одном участке», — рассказали «Первому областному» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства пожара. На месте работает испытательная пожарная лаборатория. По факту происшествия организована доследственная проверка.