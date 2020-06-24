Женщина погибла на железнодорожных путях в Челябинской области

Она переходила их в неустановленном месте.

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Вечером 21 июня на 14 километре 9 пути перегона Металлургическая — Межозерная Южно-Уральской железной дороги, женщина 1943 года рождения переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Но рядом шел грузовой поезд.

Машинист, видя женщину, пытался предотвратить столкновение — применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал. Однако расстояние было слишком короткое и наезда избежать не удалось.

Как сообщили следственные органы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, женщина скончалась на месте от полученных травм.

«В настоящее время по данному факту следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин трагического происшествия, устанавливаются и опрашиваются родственники и очевидцы случившегося, проведен осмотр места происшествия. Вместе с тем проводится иные мероприятия, направленные на установление причин происшествия», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по результатам доследственных проверок следственными органами будут приняты процессуальные решения.