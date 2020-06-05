Травмоопасное селфи: Подросток пострадал от удара током на железной дороге в Челябинской области

Девочка хотела сделать фотографию на вагоне, который находился под контактным проводом.

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В Челябинской области подросток пострадал из-за удара током на железной дороге. Несколько девочек отправились на 8 путь парка железнодорожной станции Магнитогорск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги. Целью девочек стала необычная фотография, в процессе создания которой одна из подруг и получила серьёзную травму.

«По предварительным данным, 3 июня 2020 года в 15 часов 00 минут две девушки находились на территории парка отправления, где решили сделать фотографию на крыше вагона-цистерны. В этой связи одна из девушек передала телефон своей подруге и поднялась на крышу вагона, которая находилась под контактным проводом. При попытке сделать „селфи“ 14-летняя девушка травмирована электрическим током высокого напряжения», — сообщили сайту" Первый областной" в СО Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

С места происшествия пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение с термическим ожогом пламенем вольтовой дуги.