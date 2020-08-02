«Пусть для вас горит зелёный свет»: с Днём железнодорожника поздравил Алексей Текслер

Губернатор отметил, что железная дорога соединяет воедино огромную Россию.

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Сегодня, 2 августа, железнодорожники отмечают свой профессиональный праздник. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников железной дороги и отметил, что железнодорожный транспорт всегда имел для России стратегическое значение.

«Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с Днем железнодорожника. Для нашей страны железнодорожный транспорт всегда имел стратегическое значение, связывая ее огромные просторы в единое целое. Приятно и ответственно, что Южный Урал, где начинался Транссиб, является „золотым звеном“ между Европой и Азией, ключевой частью отечественного и мирового транспортного пути»,— сказал Алексей Текслер.

Также он отметил, что Южно-Уральская железная дорога, где трудятся более 40 тысяч человек из 7 регионов страны, не раз признавалась лучшей в ОАО «Российские железные дороги». Она и сегодня уверенно решает профессиональные задачи, обеспечивая надежность грузовых перевозок, комфорт и безопасность миллионов пассажиров, в том числе в сложных условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. И при всём этом остается крупным работодателем и социально ответственным партнером Челябинской области.

«Желаю всем ветеранам-путейцам и тем, кто сегодня живет и работает под стук колес, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия в семьях! Пусть на вашей магистрали всегда горит зеленый свет!»— поздравил губернатор.

Отметим, сегодня также отмечается День воздушно-десантных войск. Посмотреть поздравление главы региона можно здесь.