«Состояние пациента тяжёлое»: Минздрав о случившемся на железнодорожных путях в Челябинской области

Девушка забралась на крышу вагона с целью сделать селфи.

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В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области рассказали о том, как спасали 14-летнюю девушку, которая была травмирована во время попытки сделать красивое фото на крыше вагона в Челябинской области, а также о её состоянии на сегодняшний день.

«После случившегося в Магнитогорск выехали специалисты из Челябинской Областной Детской Клинической больницы: комбустиолог, детский хирург и главный детский реаниматолог. На месте прошёл осмотр пациента, проведена операция, оказана вся необходимая помощь, в режиме телеконсультаций даны рекомендации по лечению»,— сообщили сайту «Первый областной» в ведомстве.

В пятницу 5 июня, как только состояние девушки стабилизировалась, её перевели в Областной ожоговый центр под присмотром главного внештатного детского анестезиолога-реаниматолога.

«На данный момент состояние пациента оценивается как тяжелое, 50% ожогов тела и политравмы. Необходимо отметить оперативную работу всех медицинских служб, что сыграло большую роль»,— добавили в региональном Минздраве.

Напомним, инцидент произошёл 3 июня в 15:00 на территории парка отправления железнодорожной станции Магнитогорск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги. Ради красивой фотографии 14-летняя девушка поднялась на на крышу вагона-цистерны, где её ударило током.