Женщина из Карталов похитила деньги из кассы, чтобы отметить день рождения

Возбуждено уголовное дело.

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Широко отметить день рождения сейчас — дело затратное. Гостей нужно обязательно накормить и напоить. И стоит это действительно немалых денег.

И вот одна женщина в Карталах решила справить свое 29-летие в кругу друзей. Но средств у девушки на это не было. Поэтому она решила устроиться в местный продуктовый магазин, куда ее взяли на испытательный срок. И по его окончанию она похитила из кассы более 7 тысяч рублей.

А владелец магазина не стал терпеть такое отношение и решил обратиться в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский», которые возбудили уголовное дело.

«По данному факту отделом дознания МО МВД России «Карталинский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сообщили в ГУ МВД Челябинской области.

Отмечается, что на данный момент подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. И не исключено, что свой юбилей — 30-й день рождения — она проведет за решеткой.