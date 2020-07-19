Широко отметить день рождения сейчас — дело затратное. Гостей нужно обязательно накормить и напоить. И стоит это действительно немалых денег.
И вот одна женщина в Карталах решила справить свое 29-летие в кругу друзей. Но средств у девушки на это не было. Поэтому она решила устроиться в местный продуктовый магазин, куда ее взяли на испытательный срок. И по его окончанию она похитила из кассы более 7 тысяч рублей.
А владелец магазина не стал терпеть такое отношение и решил обратиться в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский», которые возбудили уголовное дело.
«По данному факту отделом дознания МО МВД России «Карталинский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сообщили в ГУ МВД Челябинской области.
Отмечается, что на данный момент подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. И не исключено, что свой юбилей — 30-й день рождения — она проведет за решеткой.