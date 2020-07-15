340 тысяч рублей похитили двое рабочих при реконструкции челябинского аэропорта

Они были задержаны сотрудниками ФСБ.

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В 2019 году состоялась масштабная реконструкция челябинского аэропорта. Только даже в этом масштабном проекте не обошлось без проблем.

В организации, которая являлась генеральным подрядчиком, работали двое людей, выполнявших обязанности прораба и начальника участка. И директору компании они пообещали повлиять на заключение контракта по выполнению пуско-наладочных работ, приемку и оплату работ. Только вот полномочий у них на это не было. Зато было незаконное вознаграждение — 340 тысяч рублей.

И именно при передаче денег двое строителей были задержаны сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области.

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двух сотрудников коммерческой организации, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество)», — сообщили в СК РФ по Челябинской области.

Теперь же обоим обвиняемым суд назначил наказание в виде штрафа. И заплатят они по 250 тысяч рублей каждый.