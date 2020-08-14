Пустить на металлолом: автомобиль из гаража похитил житель Верхнего Уфалея

Ущерб составил около 70 тысяч рублей.

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Если у вас есть свой гараж, особенно если в нем хранится автомобиль, — его нужно иногда посещать. В этом убедилась 38-летняя жительница Верхнего Уфалея, которая долгое время не открыла ворота своего гаража. Но когда она решила его посетить, то оказалось, что металлические ворота были взломаны, а автомобиля ВАЗ-21150, который там стоял, и вовсе нет.

Ошарашенная такой наглостью женщина тут же обратилась в полицию. И сотрудники Отдела МВД России по Верхнеуфалейскому района провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых подозреваемый в краже авто был установлен, а затем и задержан.

Им оказался 29-летний мужчина, который похитил автомобиль с целью сдачи его в пункт металлоприема. Он даже успел его разобрать, но вот сбыть части машины — не успел. Причиненный ущерб составил 70 тысяч рублей.

«По данному факту в следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами „б“, „в“ части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до пяти лет», — заявили в ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент автомобиль или то, что от него осталось — возвращено законному владельцу. А в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.