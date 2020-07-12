Мошенники пытались похитить деньги, принадлежащие компании, в Златоусте

Завершить начатое южноуральцам не удалось.

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В Златоусте Челябинской области местные жители решили похитить деньги, принадлежавшие одной из страховых компаний. Тщательно спланировав преступление, южноуральцы уже потирали руки в предвкушении большого куша. Однако что-то пошло не так. Подробнее об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщили полицейским представители страховой компании, двое мужчин инсценировали с ними ДТП около дома № 7, расположенного на улице Мельнова. И как раз в этот момент хотели похитить около 86 тысяч рублей, принадлежавших страховой компании. Однако мошенники не смогли довести свой умысел до конца по независящим от них причинам. И в скором времени сотрудники полиции задержали южноуральцев. Ими оказались ранее не судимые жители Златоуста 1987 и 1991 годов рождения.

«По факту мошенничества следственным отделом ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 30, статьи 159.5 УК РФ „мошенничество в сфере страхования“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет»,— сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. На данный момент сотрудники полиции проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям.