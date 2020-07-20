Женщина и подросток пострадали в ДТП с участием четырех авто

Авария произошла в воскресенье вечером в Челябинске.

Послушать 00:00

Сразу четыре авто столкнулись на пересечении автодороги Меридиан и улицы Шота Руставели в Челябинске. ДТП произошло вечером 19 июля, есть пострадавшие.

«Двадцатисемилетний водитель, управляя автомобилем „Лада“, совершил столкновение с остановившимся впереди попутно автомобилем „Сузуки“, после чего автомобиль „Сузуки“ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями „Равон“ и „Фольксваген“», — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В результате происшествия пострадала 38-летняя водитель «Сузуки», а также ее 14-летняя дочь, которая ехала на переднем кресле. Известно, что девочка была пристегнута ремнем безопасности.