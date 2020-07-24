«Хонду» разорвало на две половины на трассе в Челябинской области

Авария произошла на автодороге «Миасс — Чебаркуль».

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В Челябинской области иномарку раскурочило после столкновения с внедорожником. ДТП, в котором столкнулись «Хонда Цивик» и «Шевроле Таное» произошло в четверг, 23 июля, в 18:10 вечера.



Авария случилась на 9 километре трассы «Миасс — Чебаркуль». Как рассказали «Первому областному» в региональном управлении ГИБДД водитель «Хонды», 29-летний мужчина, не справился с управлением.

«По предварительной информации в условиях дождя не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение, с двигающимся во встречном направлении прямо автомобилем „Шевроле Таное“ под управлением мужчины. 1977 года рождения»,— рассказали «Первому областному» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

На кадрах с места ДТП видно, что от лобового столкновения с внедорожником «Хонду» разнесло на несколько частей. В результате происшествия водитель «легковушки» скончался до приезда скорой помощи. Мужчина, управлявший «Шевроле Таное» госпитализирован в травматологическое отделение ГБ № 2 г. Миасса.