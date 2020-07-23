Нетрезвый «лишенник» в Челябинске устроил ДТП

Все произошло в частном секторе.

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За прошедшие сутки в Челябинске было выявлено 28 дорожно-транспортных происшествия. Одно из них произошло поздно вечером — в 23 часа по местному времени. Один 25-летний мужчина решил сесть за руль автомобиля «Киа». Только вот он к этому моменту был лишен водительского удостоверения, а в придачу, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Решил поездить он по дорогам частного сектора Советского района Челябинска. Но, видимо, не ожидал, что в это время там будут проезжать другие автомобили. Около дома № 18 по улице Колсанова он не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Мазда».

В результате этого, 36-летняя пассажирка «Мазды» получила телесные повреждения, ей назначено лечение.

«Водитель автомобиля КИА, после происшествия имел признаки алкогольного опьянения и отказался от законного требования сотрудников ГИБДД о прохождении процедуры освидетельствования на состояния опьянения. Тем самым в действиях водителя усматриваются признаки состава уголовного преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ», — сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Отмечается, что с начала 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 2 405 водителей, которые находились в состоянии опьянения, либо отказались от прохождения освидетельствования на состояния опьянения. И за это водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 тысяч рублей. Если же водитель повторно совершил данное нарушение, то ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.