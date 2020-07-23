Обеспечить безопасность детей в летние каникулы призывают южноуральцев

Госавтоинспекция региона подготовила видео для водителей и пешеходов.

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Жителей Челябинской области вновь призывают быть еще более внимательными во время летнего отдыха детей. Многие происшествия, в которых страдают несовершеннолетние, случаются в моменты, когда нет рядом взрослых. Особенно опасно нахождение детей рядом с проезжей частью.

Родителям напомнили, что детям необходимо каждый день напоминать о правилах дорожного движения, рассказывать об опасностях, с которыми они могут столкнуться на улице, дороге, во дворе. Также стоит помнить, что во дворе играть лучше всего на детских площадках.

«Водители должны помнить, что двор — место скопления детей, опасная зона. Стоящие автомобили ограничивают обзор. Будьте внимательны при движении по дворовым проездам, скорость движения должна быть минимальной, не превышающей установленные ограничения», — сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД сняли видеоролик, который напоминает, что во дворах и водителям, и пешеходам необходимо быть предельно осторожными.