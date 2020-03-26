Женщина и подросток погибли во время взрыва в Магнитогорске

Кроме того, во время происшествия серьезно пострадал ребенок.

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Во время взрыва в жилом доме в Магнитогорске погибло несколько людей. Стало известно, что жертвами стали женщина и четырнадцатилетний подросток. Об этом сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

«На текущий момент известно, что в результате происшествия в Магнитогорске погибли женщина и подросток 2006 года рождения. Ребёнок 2018 года рождения в крайне тяжелом состоянии находится в детской городской больнице», — подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

Все пострадавшие получают всю необходимую помощь. Все, кто нуждается в жилье, будут расселены в ближайшее время. В школе № 36 организован оперативный штаб.

В здании продолжают вести работы аварийно-спасательные службы.

Кроме того, на месте происшествия работает глава Магнитогорска Сергей Бердников. По поручению главы Челябинской области Алексея Текслера он докладывает ему оперативную обстановку.