К пострадавшему при взрыве в Магнитогорске ребенку выехали челябинские врачи

У полуторагодовалого малыша обожжены все части тела.

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Начальник горздрава Магнитогорска Елена Симонова рассказала, что ребенок, пострадавший при взрыве в жилом доме, находится в реанимации. Ребенок был сразу же госпитализирован, к нему выехали областные врачи.

«Находится в реанимационном отделении детской больницы, ему оказывается необходимая помощь. У него все части тела пострадали, к нему сейчас едут две бригады: бригада из областной клинической больницы Челябинска, ребенку будет оказана вся необходимая помощь», — рассказала Елена Симонова.

Полуторагодовалый малыш пострадал сегодня при взрыве в жилом доме Магнитогорска. О ЧП сразу же доложили губернатору Челябинской области, который распорядился оказать необходимую помощь жителям. Соответствующие распоряжения он направил в минздрав, минсоц и главе города, которому велел на месте разбираться в причинах и последствиях произошедшего. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников уже доложил губернатору о том, что на базе школы № 36 был организован оперативный штаб. В настоящее время решается вопрос о временном расселении жильцов двух подъездов дома № 19 по улице Доменщиков, где и прогремел взрыв. Обо всем происходящем Сергей Бердников оперативно докладывает главе региона, мэр нее покидает место ЧП уже несколько часов.