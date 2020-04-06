Тело рабочего нашли на челябинском предприятии

СК начал проверку.

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Погиб рабочий одного из промышленных предприятий Челябинска. Его тело обнаружили днем 5 апреля на территории цеха. По данному факту проводится доследственная проверка.

«По предварительной информации, тело рабочегно обнаружено в бункере для приема шлака. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на предприятии требований обеспечения техники безопасности при производстве работ», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Причины смерти установит судебно-медицинское исследование.

«5 апреля сотрудник предприятия „Мечел — Материалы“ вышел на работу без признаков какого либо-заболевания. Спустя два часа после начала смены был обнаружен без признаков жизни и каких либо видимых повреждений рядом со своим рабочим местом. Медики прибыли в течение нескольких минут. На предприятии создана комиссия, ведётся расследование причин произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе предприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.