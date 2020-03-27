Пострадавший во время взрыва ребенок все еще в Магнитогорске

За его состоянием наблюдают врачи из Челябинска.

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Полуторагодовалый ребенок, пострадавший вчера, 26 марта, во время взрыва в Магнитогорске, все еще остается в реанимационном отделении городской больницы. Еще вчера из Челябинска прибыла бригада врачей, которая всю ночь следила за его состоянием.

«Ребёнок остаётся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Вертолёт готов в любой момент доставить его в областной центр. Второй пострадавший — мужчина, состояние лёгкой степени тяжести», — сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.

За помощью к медикам после происшествия обратились семнадцать человек. Госпитализированы были шесть человек, из них только двое на данный момент остаются в медицинском учреждении.

Еще одиннадцать человек получили медпомощь на месте происшествия и отказались от дальнейшей госпитализации.