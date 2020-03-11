Женщина и двое детей пострадали в ДТП на Южном Урале

На перекрестке столкнулись две легковушки.

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Авария произошла днем 6 марта на улице Энергетиков в Троицке. Столкнулись два легковых автомобиля.

«36-летний водитель, управляя автомобилем „Фольксваген Пассат“, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения (выезд разрешен), совершил столкновение со встречным автомобилем Лада-2190 под управлением 39-летнего водителя», — сообщили в пресс-службе МО МВД «Троицкий».

В результате ДТП пострадали пассажиры отечественного авто: 37-летняя женщина, 17-летний и 11-летний подростки. С телесными повреждениями их госпитализировали.