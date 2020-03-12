«Теремок на колесах»: иномарка «спряталась» под крыльцом, скрываясь от ГИБДД в Златоусте

Пьяный водитель продемонстрировал «чудеса» парковки.

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Мастерством парковки удивил сотрудников ГИБДД нетрезвый водитель в Златоусте. Скрываясь от полицейских, он попытался «спрятаться» под крыльцом магазина. Инцидент произошел ночью 6 марта на улице Урицкого.

«Водитель 1995 года рождения, находясь за управлением автомобиля марки „Ниссан“ в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения в результате маневра совершил съезд с проезжей части справа и наезд на входную группу магазина. В результате ДТП автомобиль и входная группа получили механические повреждения», — прокомментировал инспектор дорожного надзора ОГИБДД по ЗГО Дмитрий Дружинин.

Сначала водитель угонял от сотрудников ГИБДД по дворам, затем «ювелирно» зашел в поворот и на скорости припарковал авто под крыльцо. В момент ДТП в салоне авто находилось девять человек.