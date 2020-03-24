Нетрезвого велосипедиста сбил автомобиль в Коркино

Мужчина получил телесные повреждения.

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В городе Коркино Челябинской области легковой автомобиль сбил велосипедиста. Двигаясь по улице Орджоникидзе водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «Хендай» совершил столкновение с велосипедистом.

«Водитель "Хендай", во время движения при опережении велосипедиста не выбрал до него безопасный боковой интервал и совершил на него наезд. В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Велосипедист получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что на велосипеде и одежде водителя не были установлены светоотражающие элементы.