После смерти матери и двоих детей после взрыва газа на ЧМЗ завели уголовное дело

Трагедия произошла в одном из частных домов.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти матери и двоих ее детей после взрыва бытового газа в частном доме в Металлургическом районе Челябинска. ЧП произошло сегодня, 4 ноября в дневное время. Пожарные прибыли на место в 14:07. В горевшем доме были обнаружены тела женщины и 14-летней девочки. Позднее в больницы скончался еще один ребенок — 7-летний мальчик.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ („Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц“)», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели матери и двоих детей. Уголовное дело находится на контроле руководства следственного управления.